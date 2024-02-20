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2 дома сгорели во время пожара в Филадельфии

20 февраля 2024 06:54
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По меньшей мере один человек пострадал при серьезном пожаре в Филадельфии. С пламенем боролись более 100 спасателей и около 10 единиц спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 дома сгорели во время пожара в Филадельфии-1

Огонь вспыхнул на третьем этаже жилого дома и быстро охватил все здание. Чтобы взять ситуацию под контроль, понадобилось более 4 часов. За это время пламя перекинулось на соседний 4-этажный дом. Пожарным пришлось эвакуировать более 100 человек. Благодаря этому удалось избежать жертв и большого числа пострадавших. Из-за происшествия был обесточен целый район города. Причины возгорания пока неизвестны.

# Пожар # Новости США

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