Германия снова в антилидерах. Среди всех жителей Европы немецкие дети чаще всего бросают школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема особенно тревожит экспертов на фоне кадрового дефицита. Страна нуждается в профессионалах, но найти их в числе собственных граждан все труднее. Четверть безработных не имеют даже школьного аттестата. Шансы трудоустроиться у них невелики. Поэтому компании ищут специалистов за рубежом.