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Немецкие дети чаще всего бросают школу

20 февраля 2024 06:31
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Германия снова в антилидерах. Среди всех жителей Европы немецкие дети чаще всего бросают школу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие дети чаще всего бросают школу-1

Проблема особенно тревожит экспертов на фоне кадрового дефицита. Страна нуждается в профессионалах, но найти их в числе собственных граждан все труднее. Четверть безработных не имеют даже школьного аттестата. Шансы трудоустроиться у них невелики. Поэтому компании ищут специалистов за рубежом.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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