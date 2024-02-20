Число перемещённых детей в мире превышает 50 млн

Количество перемещенных детей во всем мире превышает 50 миллионов. Это самый высокий уровень за всю историю ведения такой статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 2010 года показатель увеличился примерно вдвое. Эксперты отмечают, что дети вынуждены покидать свои дома из-за военных конфликтов и мировых кризисов. Больше всего страдают несовершеннолетние жители Судана и Сомали. Значительно повлияла на статистику и ситуация на Ближнем Востоке. Доля населения, перемещенного внутри Газы, остается одной из самых высоких в мире.