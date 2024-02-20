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Число перемещённых детей в мире превышает 50 млн

20 февраля 2024 06:32
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Количество перемещенных детей во всем мире превышает 50 миллионов. Это самый высокий уровень за всю историю ведения такой статистики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число перемещённых детей в мире превышает 50 млн-1

С 2010 года показатель увеличился примерно вдвое. Эксперты отмечают, что дети вынуждены покидать свои дома из-за военных конфликтов и мировых кризисов. Больше всего страдают несовершеннолетние жители Судана и Сомали. Значительно повлияла на статистику и ситуация на Ближнем Востоке. Доля населения, перемещенного внутри Газы, остается одной из самых высоких в мире.

# Экономический кризис

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