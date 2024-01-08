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2 человека погибли при сходе снежной лавины в итальянских Альпах

08 января 2024 08:19
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Два человека погибли при сходе снежной лавины в итальянских Альпах. В поисковой операции участвовали несколько десятков спасатели и вертолеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли при сходе снежной лавины в итальянских Альпах-1

Несмотря на то, что они прибыли на место ЧП очень быстро, на поиски ушло много времени. Как рассказали свидетели трагедии, громадная масса снега накрыла людей, которые вышли на прогулку, буквально за несколько минут не оставив им никакого шанса. Сейчас бригады специалистов проверяют склоны гор, чтобы определить их лавиноопасность.

# Туризм # Новости Италии

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