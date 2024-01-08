Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что с момента начала конфликта ВСУ потеряли 500 тыс. человек. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что эта цифра может повергнуть население в шок. Луценко отметил, что каждый месяц Киев теряет десятки тысячи бойцов, поэтому предлагается дополнительно привлечь полмиллиона человек.

Он выразил свое мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Умеров должны обнародовать эту информацию для населения. Луценко подверг критике информационную политику, которая, по его убеждению, скрывает и искажает факты.

Ранее Зеленский сообщил о просьбе Генштаба ВСУ мобилизовать еще полмиллиона человек. В конце декабря был внесен проект закона о мобилизации, который предусматривает ряд изменений, включая снижение нижней границы возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Голосование по закону назначено на 10-12 января.

