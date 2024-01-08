Количество погибших в результате землетрясений в Японии возросло до 168 человек

В результате землетрясения в Японии количество жертв увеличилось до 168, еще 323 человека не выходят на связь. Об этом пишет РИА Новости.

Особенно тяжелая ситуация складывается в городах Вадзима и Судзу, где уничтожены дороги и коммуникации, что осложняет оценку масштабов разрушений и проведение спасательных работ. В Вадзиме после землетрясения начался пожар, в котором сгорело примерно 200 домов.

Снегопад и холодная погода обострили ситуацию, замедляя восстановительные работы и увеличивая риск новых обрушений. Спасатели, вопреки трудностям, не прекращают свою работу: недавно из-под руин в Сузу была спасена 90-летняя женщина. В настоящий момент десятки тысяч семей остаются без воды и света, были открыты эвакуационные центры, в которых разместились почти 29 тыс. человек.