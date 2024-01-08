ЦАХАЛ: боевые действия в Газе продлятся весь 2024 год

Боевые действия в Газе будут идти весь наступивший 2024 год. Об этом заявил глава генштаба израильской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом он отметил, что подразделения ЦАХАЛ находятся в состоянии повышенной готовности на Западном берегу реки Иордан, а на севере израильские военные будут противостоять вооруженным формированиям шиитской партии «Хезболла». Между тем, по последним данным Министерства здравоохранения, расположенного в секторе Газа жертвами конфликта уже стали 22 835 палестинцев.