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ЦАХАЛ: боевые действия в Газе продлятся весь 2024 год

08 января 2024 08:16
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Боевые действия в Газе будут идти весь наступивший 2024 год. Об этом заявил глава генштаба израильской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ: боевые действия в Газе продлятся весь 2024 год-1

При этом он отметил, что подразделения ЦАХАЛ находятся в состоянии повышенной готовности на Западном берегу реки Иордан, а на севере израильские военные будут противостоять вооруженным формированиям шиитской партии «Хезболла». Между тем, по последним данным Министерства здравоохранения, расположенного в секторе Газа жертвами конфликта уже стали 22 835 палестинцев.

# Палестина-Израиль

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