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19 человек пострадали при мощном взрыве на газопроводе в Мексике

01 декабря 2022 07:35
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Новости Мексики. 19 человек пострадали при мощном взрыве на газопроводе в Мексике. ЧП произошло, когда рабочие пытались устранить утечку газа, о которой местные жители сообщили еще несколько дней назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 человек пострадали при мощном взрыве на газопроводе в Мексике-1

Все пострадавшие доставлены в больницы с сильными ожогами. В целях безопасности были эвакуированы около 100 человек, живущих в близлежащих домах. Теперь экстренные службы ждут, пока выгорит оставшийся в трубопроводе газ, чтобы начать его ремонт.

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# Взрыв # Новости Мексики # Фотофакт

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