Новости Мексики. 19 человек пострадали при мощном взрыве на газопроводе в Мексике. ЧП произошло, когда рабочие пытались устранить утечку газа, о которой местные жители сообщили еще несколько дней назад, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все пострадавшие доставлены в больницы с сильными ожогами. В целях безопасности были эвакуированы около 100 человек, живущих в близлежащих домах. Теперь экстренные службы ждут, пока выгорит оставшийся в трубопроводе газ, чтобы начать его ремонт.