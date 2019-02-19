В Каире террорист взорвал самодельную бомбу: погибли три человека

Новости Беларуси. В столице Египта прогремел взрыв: три человека погибли, трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в центре Каира во время преследования полицией предполагаемого террориста. При задержании он привел в действие самодельное взрывное устройство. Погибли в том числе два правоохранителя. Известно, что целью нападавшего были именно сотрудники полиции.