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В Каире террорист взорвал самодельную бомбу: погибли три человека

19 февраля 2019 08:07
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Новости Беларуси. В столице Египта прогремел взрыв: три человека погибли, трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каире террорист взорвал самодельную бомбу: погибли три человека-1

Инцидент произошел в центре Каира во время преследования полицией предполагаемого террориста. При задержании он привел в действие самодельное взрывное устройство. Погибли в том числе два правоохранителя. Известно, что целью нападавшего были именно сотрудники полиции.

В Каире террорист взорвал самодельную бомбу: погибли три человека-4

# Терроризм # Фотофакт

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