Прямой эфир

Торговые переговоры США и КНР начнутся 19 февраля в Вашингтоне

19 февраля 2019 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Делегации США и КНР проведут серию торговых переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговые переговоры США и КНР начнутся 19 февраля в Вашингтоне-1

19 февраля в Вашингтоне американская сторона встретится с представителями китайской делегации, а в конце недели переговоры перейдут на более высокий уровень: Белый дом посетит вице-премьер Госсовета КНР.

Торговые переговоры США и КНР начнутся 19 февраля в Вашингтоне-4

Ранее две державы ввели взаимные пошлины на товары друг друга. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к этому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Каире террорист взорвал самодельную бомбу: погибли три человека
19 февраля 2019 08:07

В Каире террорист взорвал самодельную бомбу: погибли три человека

Из-за 250-килограммовой бомбы в Нюрнберге эвакуировали 8000 человек
19 февраля 2019 07:53

Из-за 250-килограммовой бомбы в Нюрнберге эвакуировали 8000 человек

Британские депутаты выступили за введение системы регулирования соцсетей
18 февраля 2019 19:24

Британские депутаты выступили за введение системы регулирования соцсетей