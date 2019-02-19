Торговые переговоры США и КНР начнутся 19 февраля в Вашингтоне

Новости мира. Делегации США и КНР проведут серию торговых переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 февраля в Вашингтоне американская сторона встретится с представителями китайской делегации, а в конце недели переговоры перейдут на более высокий уровень: Белый дом посетит вице-премьер Госсовета КНР.

Ранее две державы ввели взаимные пошлины на товары друг друга. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к этому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.