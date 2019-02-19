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15 машин столкнулись в Канаде: травмированы 6 человек

19 февраля 2019 08:43
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Новости Канады. В Канаде столкнулись 15 автомобилей: шесть человек получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 машин столкнулись в Канаде: травмированы 6 человек-1

Причиной аварии стали погодные условия, из-за которых видимость на дорогах практически нулевая. В аварию попали три фуры и 12 легковых машин. Двое пострадавших госпитализированы с серьезными травмами. К слову, сильные снегопады стали причиной множества ДТП в Канаде.

# Авария # Фотофакт

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