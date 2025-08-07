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15 тыс. жителей канадской провинции Манитоба эвакуированы из-за лесных пожаров

07 августа 2025 07:51
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15 тысяч жителей канадской провинции Манитоба эвакуированы из-за лесных пожаров. Регион переживает самый сильный за последние 30 лет сезон лесных пожаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 тыс. жителей канадской провинции Манитоба эвакуированы из-за лесных пожаров-2

С начала 2025 года в провинции выгорело более полутора миллионов гектаров леса. Дым от пожаров опасен для здоровья, предупреждают эксперты. Людей призывают оставаться дома или использовать респираторы. В Министерстве окружающей среды и изменения климата Канады считают, что такая ситуация может стать типичной в ближайшие годы. Сейчас по всей стране бушует более 760 лесных пожаров, уже сгорело почти семь миллионов гектаров. Этот сезон в истории Канады может стать одним из самых масштабных по площади выгоревших территорий. 

# Канада # Пожары

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