Прямой эфир

1,5 млн итальянцев могут пострадать из-за извержения вулкана

29 декабря 2023 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Готовятся к худшему власти итальянского Поццуоли. Там не исключают извержения вулкана. Он активизировался в сентябре. Тогда произошло около тысячи подземных толчков в течение месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1,5 млн итальянцев могут пострадать из-за извержения вулкана-1

В случае тревоги власти намерены минимизировать последствия. Поэтому планы эвакуации жителей района давно готовы. Сейчас специалисты разрабатывают стратегию оповещения. В зоне риска 1,5 миллиона человек.

# Извержение вулкана # Новости Италии

Другие новости рубрики

Все новости
В Финляндии промышленники анонсировали акции протеста
29 декабря 2023 19:58

В Финляндии промышленники анонсировали акции протеста

Немецкие СМИ публикуют прогнозы на будущий год
29 декабря 2023 19:58

Немецкие СМИ публикуют прогнозы на будущий год

В новогоднюю ночь в Берлине будут дежурить 3 тысячи полицейских
29 декабря 2023 19:26

В новогоднюю ночь в Берлине будут дежурить 3 тысячи полицейских