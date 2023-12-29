1,5 млн итальянцев могут пострадать из-за извержения вулкана

Готовятся к худшему власти итальянского Поццуоли. Там не исключают извержения вулкана. Он активизировался в сентябре. Тогда произошло около тысячи подземных толчков в течение месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовятся к худшему власти итальянского Поццуоли. Там не исключают извержения вулкана. Он активизировался в сентябре. Тогда произошло около тысячи подземных толчков в течение месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В случае тревоги власти намерены минимизировать последствия. Поэтому планы эвакуации жителей района давно готовы. Сейчас специалисты разрабатывают стратегию оповещения. В зоне риска 1,5 миллиона человек.