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15 детей умерли из-за отключения электричества в Венесуэле

09 марта 2019 11:55
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле из-за отключения электричества умерли 15 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложилась критическая ситуация: у больницы не оказалось собственных электрогенераторов. Врачи продолжают делать всё возможное, чтобы избежать подобных инцидентов.

15 детей умерли из-за отключения электричества в Венесуэле-1

Тем временем, в Каракасе постепенно пытаются восстановить электроснабжение. Уже работают некоторые светофоры, появилось освещение на улицах, в магазинах, туннелях. Однако во многих домах электричества всё еще нет. Кроме того, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

В Венесуэле более 20 штатов остались без электричества

15 детей умерли из-за отключения электричества в Венесуэле-4

# Несчастный случай # Фотофакт

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