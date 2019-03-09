15 детей умерли из-за отключения электричества в Венесуэле

Новости Венесуэлы. В Венесуэле из-за отключения электричества умерли 15 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложилась критическая ситуация: у больницы не оказалось собственных электрогенераторов. Врачи продолжают делать всё возможное, чтобы избежать подобных инцидентов.

Тем временем, в Каракасе постепенно пытаются восстановить электроснабжение. Уже работают некоторые светофоры, появилось освещение на улицах, в магазинах, туннелях. Однако во многих домах электричества всё еще нет. Кроме того, наблюдаются перебои с мобильной связью и интернетом.

В Венесуэле более 20 штатов остались без электричества