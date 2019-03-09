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Не стало Владимира Этуша. Ему было 96 лет

09 марта 2019 10:20
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Новости России. На 97 году ушёл из жизни российский актёр и театральный педагог Владимир Этуш. Об этом со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока сообщает ТАСС.  

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», – приводит ТАСС слова директора Театра.  

В последние годы актёр несколько раз попадал в больницу. В одном из случаев причиной стал ушиб спины, в другом – недомогание, но из-за возраста Этуша решили госпитализировать.  

Владимир Этуш известен своими ролями в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино — Карабас-Барабас», а также многих других.  

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О дате и месте прощания станет известно позднее.  

# Некролог # Владимир Этуш

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