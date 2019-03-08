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От осьминогов до 40-метрового кита: 500 воздушных змеев взмыли в небо на фестивале в Катаре

08 марта 2019 17:54
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Новости Катара. В столице Катара Дохе открылся международный фестиваль воздушных змеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За три дня участники запустят в небо около 500 экспонатов самых разных форм и размеров.

От осьминогов до 40-метрового кита: 500 воздушных змеев взмыли в небо на фестивале в Катаре-1

От осьминогов до 40-метрового кита: 500 воздушных змеев взмыли в небо на фестивале в Катаре-3

Мероприятие проводится уже третий год подряд на площадке самого большого в Дохе парка. Фестиваль привлек около 80 участников из 18 стран, таких как США, Италия, Франция, Япония и других.

С погодой повезло: постоянно дул ветер, и даже самые большие змеи, к примеру, 40-метровый кит, с легкостью взмывали в небо. 

Фестиваль воздушных змеев завершится 9 марта.

# Фестиваль # Фотофакт

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