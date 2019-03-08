В Венесуэле более 20 штатов остались без электричества

Новости Венесуэлы. Более 20 венесуэльских штатов остались без электричества. В блэк-аут погрузилась и столица страны – Каракас, в городе перестало работать метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перебои также отмечались в работе телефонных сетей и интернета. В ряде районов Каракаса на короткое время возобновили подачу электроэнергии потребителям, однако полностью восстановить снабжение пока не удается. Причиной остановки подачи энергии Национальная электрическая компания назвала саботаж на крупнейшей в стране ГЭС, которая находится в штате Боливар.