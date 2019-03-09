Прямой эфир

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа

09 марта 2019 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. 20 февраля у голландской модели Лотте ван дер Зее остановилось сердце. Впавшая в кому девушка была доставлена в больницу, но 6 марта в 22:47 пациентка умерла. Об этом рассказали родители ван дер Зее на странице дочери в Instagram.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа-1

Фото: instagram.com/lotte_zee  

«Дорогие друзья, с глубокой печалью мы должны сообщить вам о причине отсутствия Лотте на публике в последние пару дней», – начали объяснять мать и отец девушки.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа-4

Фото: instagram.com/lotte_zee  

Ван дер Зее вместе с родителями отдыхала на горнолыжном курорте в Вестендорфе (Австрия). 20 февраля девушке стало плохо, а затем у неё произошла остановка сердца. Лотте впала в кому, и её доставили в ближайшую больницу, где она находилась под пристальным вниманием врачей.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа-7

Фото: instagram.com/lotte_zee  

Вскоре ван дер Зее перевезли в больницу в Мюнхене. Однако медработники не смогли спасти жизнь пациентки, 6 марта она скончалась.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа-10

Фото: instagram.com/lotte_zee  

«Это невероятно сюрреалистично, что наша любимая Лотте больше не с нами. Наши сердца разбиты. Мы хотели бы ещё раз поблагодарить вас всех за поддержку и тёплые слова», – с грустью написали родители ван дер Зее.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа-13

Фото: instagram.com/lotte_zee  

В 2017 году Лотте ван дер Зее стала победительницей конкурса красоты «Юная Мисс Вселенная». 21 февраля девушке исполнилось 20 лет, но к этому моменту она уже была без сознания.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа-16

Фото: instagram.com/lotte_zee  

Осенью 2018 года в США погибла победительница конкурса красоты. 

Женщину сбил автомобиль – подробнее здесь.  

# Некролог # Лотте ван дер Зее

Другие новости рубрики

Все новости
От осьминогов до 40-метрового кита: 500 воздушных змеев взмыли в небо на фестивале в Катаре
08 марта 2019 17:54

От осьминогов до 40-метрового кита: 500 воздушных змеев взмыли в небо на фестивале в Катаре

МИД Франции оштрафован почти на 500 тысяч евро за дефицит женщин на ведущих должностях
08 марта 2019 17:42

МИД Франции оштрафован почти на 500 тысяч евро за дефицит женщин на ведущих должностях

В Венесуэле более 20 штатов остались без электричества
08 марта 2019 12:20

В Венесуэле более 20 штатов остались без электричества