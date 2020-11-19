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Коронавирус в мире: что происходит в Польше, Франции, Украине?

19 ноября 2020 20:06
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Более 56 миллионов человек заражены коронавирусом в мире. В тройке антилидеров по-прежнему США, Индия и Бразилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Коронавирус в мире: что происходит в Польше, Франции, Украине?-1

В Европе на минувшей неделе число заболевших снизилось, а вот смертность, наоборот, растет. За последние сутки в Польше от COVID-19 скончались более 600 человек. А во Франции умерших уже свыше 46 тысяч.

Непростая эпидобстановка вынуждает страны принимать жесткие меры. Так, в Украине за отсутствие масок будут штрафовать (читайте здесь).

Коронавирус в мире: что происходит в Польше, Франции, Украине?-4

А в Нидерландах, чтобы облегчить работу медиков, запретили запускать салют в период зимних праздников (читайте здесь).

# Коронавирус # Фотофакт

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