Коронавирус в мире: что происходит в Польше, Франции, Украине?

Более 56 миллионов человек заражены коронавирусом в мире. В тройке антилидеров по-прежнему США, Индия и Бразилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе на минувшей неделе число заболевших снизилось, а вот смертность, наоборот, растет. За последние сутки в Польше от COVID-19 скончались более 600 человек. А во Франции умерших уже свыше 46 тысяч.

Непростая эпидобстановка вынуждает страны принимать жесткие меры. Так, в Украине за отсутствие масок будут штрафовать (читайте здесь).