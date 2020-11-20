В Брюгге лебедей посадили на карантин

Новости Бельгии. Из-за вспышки птичьего гриппа власти Бельгии приказали всем птицеводам изолировать своих подопечных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы отправить пернатых под замок, пришлось потрудиться: сотрудники муниципальных служб отлавливали довольно агрессивных лебедей вручную.

После этого на птиц надевали специальные смирительные костюмы, чтобы они не поранились, и перевозили на закрытую ферму.