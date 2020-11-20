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В Брюгге лебедей посадили на карантин

20 ноября 2020 15:46
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Новости Бельгии. Из-за вспышки птичьего гриппа власти Бельгии приказали всем птицеводам изолировать своих подопечных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюгге лебедей посадили на карантин-1

Чтобы отправить пернатых под замок, пришлось потрудиться: сотрудники муниципальных служб отлавливали довольно агрессивных лебедей вручную.

В Брюгге лебедей посадили на карантин-4

В Брюгге лебедей посадили на карантин-6

После этого на птиц надевали специальные смирительные костюмы, чтобы они не поранились, и перевозили на закрытую ферму.

В Брюгге лебедей посадили на карантин-9

В Брюгге лебедей посадили на карантин-11

В общей сложности сюда доставили 120 лебедей.

# Необычное # Фотофакт

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