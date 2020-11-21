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Было слышно около 10 выстрелов. В США неизвестный открыл огонь по посетителям ТЦ

21 ноября 2020 12:18
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Новости США. Неизвестный мужчина открыл огонь в торговом центре штата Висконсин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восемь человек ранены. Среди них один подросток. Все пострадавшие госпитализированы.

Было слышно около 10 выстрелов. В США неизвестный открыл огонь по посетителям ТЦ-1

Было слышно около 10 выстрелов. В США неизвестный открыл огонь по посетителям ТЦ-3

По словам очевидцев, было слышно около 10 выстрелов. Личность стрелявшего пока не установлена. К моменту прибытия полицейских он покинул место происшествия. По словам свидетелей, это белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.

Мэр города заявил, что злоумышленник еще на свободе. Ведутся поиски.

# Стрельба в США # Уоатоса Деннис Макбрайд # Фотофакт

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