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12 лет назад. Патриарх Кирилл отмечает годовщину восшествия на престол

01 февраля 2021 18:42
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Новости России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает годовщину восшествия на престол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

12 лет назад. Патриарх Кирилл отмечает годовщину восшествия на престол-1

Интронизация состоялась 12 лет назад. Традиционно эта важная дата отмечается Божественной литургией в храме Христа Спасителя. 

12 лет назад. Патриарх Кирилл отмечает годовщину восшествия на престол-4

2021 год не стал исключением. С годовщиной интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. 

# Церковь # Патриарх Кирилл # Александр Лукашенко # Фотофакт

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