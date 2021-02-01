12 лет назад. Патриарх Кирилл отмечает годовщину восшествия на престол

Новости России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает годовщину восшествия на престол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интронизация состоялась 12 лет назад. Традиционно эта важная дата отмечается Божественной литургией в храме Христа Спасителя.