Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Новости России. В Москве простились с народным артистом СССР Василием Лановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легендарного актера театра и кино похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

В последний путь Василия Семеновича пришли проводить друзья, коллеги и десятки поклонников. В зале театра имени Вахтангова, где состоялась церемония прощания, звучали стихи, которые когда-то читал народный артист.