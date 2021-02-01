Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Новости России. В Москве простились с народным артистом СССР Василием Лановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Москве простились с народным артистом СССР Василием Лановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легендарного актера театра и кино похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.
В последний путь Василия Семеновича пришли проводить друзья, коллеги и десятки поклонников. В зале театра имени Вахтангова, где состоялась церемония прощания, звучали стихи, которые когда-то читал народный артист.
Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Заболев коронавирусом, актер несколько недель провел в больнице. Василий Семенович без преувеличения был профессионалом своего дела, сыграл в десятках театральных постановок и более 70 фильмах.