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Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

01 февраля 2021 18:17
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Новости России. В Москве простились с народным артистом СССР Василием Лановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве -1

Легендарного актера театра и кино похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве -4

В последний путь Василия Семеновича пришли проводить друзья, коллеги и десятки поклонников. В зале театра имени Вахтангова, где состоялась церемония прощания, звучали стихи, которые когда-то читал народный артист.

Народного артиста СССР Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве -7

Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет. Заболев коронавирусом, актер несколько недель провел в больнице. Василий Семенович без преувеличения был профессионалом своего дела, сыграл в десятках театральных постановок и более 70 фильмах.

# Некролог # Василий Лановой # Фотофакт

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