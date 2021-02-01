В России после двух несанкционированных акций протеста заведено не менее 40 уголовных дел

Новости России. 40 уголовных дел возбуждено в России по итогам несанкционированных акций протеста 23 и 31 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрантов обвиняют в применении насилия к правоохранителям, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, перекрытии дорог, порче имущества, нарушении санитарных правил, а также вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Дела расследуют в 18 регионах страны. 31 января сотни человек в очередной раз вышли на улицы городов, несмотря на запреты и предупреждения властей.