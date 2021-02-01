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На Сахалине спасают 40 рыбаков, которые оказались на льдине

01 февраля 2021 15:16
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Новости России. У берегов Сахалина идет операция по спасению 40 рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Сахалине спасают 40 рыбаков, которые оказались на льдине-1

Из-за сильного волнения в Охотском море на льду образовалась большая трещина. Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку, в результате они оказались оторванными от берега.

К месту ЧП незамедлительно отправились спасатели. В операции задействованы более 20 человек и полтора десятка единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.

# Спасение # Фотофакт

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