11 октября назовут имя лауреата Нобелевской премии мира

Новости мира. 11 октября станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году на престижную награду претендует 301 кандидат. Несмотря на то что фамилии, как правило, дежатся в секрете, букмекеры предрекают в этом году победу самой юной претендентке – Грете Тунберг. «Вы украли мои мечты». Как 16-летняя шведка Грета стала самым известным подростком в мире (читать далее).

Одиночный пикет перед зданием парламента и проникновенная речь о будущем нашей планеты этой 16-летней шведской школьницы буквально разделила общество на два лагеря.