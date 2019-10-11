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11 октября назовут имя лауреата Нобелевской премии мира

11 октября 2019 08:21
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Новости мира. 11 октября станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

11 октября назовут имя лауреата Нобелевской премии мира-1

В 2019 году на престижную награду претендует 301 кандидат. Несмотря на то что фамилии, как правило, дежатся в секрете, букмекеры предрекают в этом году победу самой юной претендентке – Грете Тунберг.  

«Вы украли мои мечты». Как 16-летняя шведка Грета стала самым известным подростком в мире (читать далее).  

11 октября назовут имя лауреата Нобелевской премии мира-4

Одиночный пикет перед зданием парламента и проникновенная речь о будущем нашей планеты этой 16-летней шведской школьницы буквально разделила общество на два лагеря.

11 октября назовут имя лауреата Нобелевской премии мира-7

Одни посчитал, что за ней стоят конкретные бизнес-инициативы. Однако миллионы людей поддержали ее экопротест.  

# Нобелевская премия # Фотофакт

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