В Германии установили личность мужчины, который стрелял по людям около синагоги

Новости Германии. Правоохранители установили личность злоумышленника, открывшего стрельбу в немецком Галле. Им оказался 27-летний немец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его задержали. Мужчина вел прямую трансляцию атаки с помощью установленной на шлеме камеры. Видеозапись изъяли.

Напомним, нападение на синагогу было совершено накануне. Вооруженный мужчина пытался попасть в храм, но не смог этого сделать. Тогда он начал стрелять по прохожим и посетителям закусочной, после чего скрылся. Чуть позже в соседнем городе злоумышленник ранил мужчину и угнал его автомобиль.

Первоначально полиция говорила о нескольких нападавших, теперь следствие склоняется к тому, что преступник действовал в одиночку.