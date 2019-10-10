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В Германии установили личность мужчины, который стрелял по людям около синагоги

10 октября 2019 13:11
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Новости Германии. Правоохранители установили личность злоумышленника, открывшего стрельбу в немецком Галле. Им оказался 27-летний немец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его задержали. Мужчина вел прямую трансляцию атаки с помощью установленной на шлеме камеры. Видеозапись изъяли.

В Германии установили личность мужчины, который стрелял по людям около синагоги-1

Напомним, нападение на синагогу было совершено накануне. Вооруженный мужчина пытался попасть в храм, но не смог этого сделать. Тогда он начал стрелять по прохожим и посетителям закусочной, после чего скрылся. Чуть позже в соседнем городе злоумышленник ранил мужчину и угнал его автомобиль.

Первоначально полиция говорила о нескольких нападавших, теперь следствие склоняется к тому, что преступник действовал в одиночку.

В Германии установили личность мужчины, который стрелял по людям около синагоги-4

В Германии установили личность мужчины, который стрелял по людям около синагоги-6

В Германии установили личность мужчины, который стрелял по людям около синагоги-8

# Стрельба # Фотофакт

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