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Нобелевскую премию по литературе получили Ольга Токарчук и Петер Хандке

10 октября 2019 13:33
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Новости Швеции. В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе. В 2019 году ее получили сразу два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нобелевскую премию по литературе получили Ольга Токарчук и Петер Хандке-1

Почетную награду за 2018 год вручили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. К слову, не так давно она стала лауреатом Букеровской премии.

А за 2019-й «нобелевку» получил писатель и драматург из Австрии Петер Хандке. Награждение состоится 10 декабря в Стокгольме. Обладатели получат денежный приз в размере чуть меньше миллиона долларов и памятную медаль.

Нобелевскую премию по литературе получили Ольга Токарчук и Петер Хандке-4

Нобелевскую премию по литературе получили Ольга Токарчук и Петер Хандке-6

# Нобелевская премия # Ольга Токарчук # Петер Хандке # Фотофакт

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