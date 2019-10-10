Нобелевскую премию по литературе получили Ольга Токарчук и Петер Хандке

Новости Швеции. В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе. В 2019 году ее получили сразу два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетную награду за 2018 год вручили польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. К слову, не так давно она стала лауреатом Букеровской премии.

А за 2019-й «нобелевку» получил писатель и драматург из Австрии Петер Хандке. Награждение состоится 10 декабря в Стокгольме. Обладатели получат денежный приз в размере чуть меньше миллиона долларов и памятную медаль.