Зеленский готов ввести миротворцев на российско-украинскую границу

Новости Украины. Владимир Зеленский рассматривает возможность введения миротворцев на российско-украинской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Владимир Зеленский рассматривает возможность введения миротворцев на российско-украинской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое заявление украинский лидер сделал во время пресс-марафона. По его словам, вопрос миротворческой миссии будет обсуждаться в ходе саммита в нормандском формате. В данный момент страны четверки активно обсуждают дату будущей встречи.
Однако процесс тормозит так и не выполненный развод сил в районе Петровского и Золотого. Очередную попытку предпримут уже 11 октября. Если она не увенчается успехом, дальнейшие действия сторон обсудят на встрече в Минске 15 октября.