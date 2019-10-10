Зеленский готов ввести миротворцев на российско-украинскую границу

Новости Украины. Владимир Зеленский рассматривает возможность введения миротворцев на российско-украинской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление украинский лидер сделал во время пресс-марафона. По его словам, вопрос миротворческой миссии будет обсуждаться в ходе саммита в нормандском формате. В данный момент страны четверки активно обсуждают дату будущей встречи.