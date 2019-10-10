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Зеленский готов ввести миротворцев на российско-украинскую границу

10 октября 2019 17:29
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Новости Украины. Владимир Зеленский рассматривает возможность введения миротворцев на российско-украинской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Зеленский готов ввести миротворцев на российско-украинскую границу-1

Такое заявление украинский лидер сделал во время пресс-марафона. По его словам, вопрос миротворческой миссии будет обсуждаться в ходе саммита в нормандском формате. В данный момент страны четверки активно обсуждают дату будущей встречи.

Зеленский готов ввести миротворцев на российско-украинскую границу-4

Однако процесс тормозит так и не выполненный развод сил в районе Петровского и Золотого. Очередную попытку предпримут уже 11 октября. Если она не увенчается успехом, дальнейшие действия сторон обсудят на встрече в Минске 15 октября.

# Война в Украине # Владимир Зеленский # Фотофакт

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