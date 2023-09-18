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102-летний ветеран Второй мировой спустился по канату с крыши лондонской больницы

18 сентября 2023 09:37
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Новости Великобритании. В копилке Коллина Белла появился еще один рекорд. Британский летчик, которому уже 102 года, по канату спустился с крыши 85-метрового здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Королевская лондонская больница.

102-летний ветеран Второй мировой спустился по канату с крыши лондонской больницы-1

Ветеран Второй мировой войны таким образом хотел привлечь внимание общественности. И надо сказать, ему это удалось, ведь успешного спуска ожидали десятки прохожих. Но рискует Коллин не ради адреналина. Так он надеется собрать деньги на благотворительность. Ранее ради этой цели Белл прошел по Лондону 9 километров. Признается, что за виды столицы и сам готов заплатить. Так дорог город старожилу.

# Экстрим # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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