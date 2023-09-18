В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота
Масштабная демонстрация экоактивистов прошла в Нью-Йорке. Десятки тысяч протестующих заполнили улицы Манхэттена. Участники призвали президента Штатов и мировых лидеров положить конец добыче ископаемого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ближайшее время запланировано более 500 демонстраций экоактивистов. Организаторы утверждают, что присоединится к ним 54 страны.
Уже отметились жители Германии. В Берлине климатические активисты облили краской главную достопримечательность города – Бранденбургские ворота. Испорчено шесть колонн. 14 человек задержаны полицией. Сумму ущерба от действий протестующих пока не подсчитали.