В Берлине экоактивисты облили краской Бранденбургские ворота

Масштабная демонстрация экоактивистов прошла в Нью-Йорке. Десятки тысяч протестующих заполнили улицы Манхэттена. Участники призвали президента Штатов и мировых лидеров положить конец добыче ископаемого топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ближайшее время запланировано более 500 демонстраций экоактивистов. Организаторы утверждают, что присоединится к ним 54 страны.