«Мы не одиноки во Вселенной». Мумии инопланетян показали мексиканские учёные
Новости Мексики. В Мексике показали мумии инопланетян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные специалисты уже представили находки парламентариям. Мексиканские законодатели заслушали свидетельства о том, что «мы не одиноки» во Вселенной. Правда, некоторых скептиков убедить не удалось.
Хайме Мауссан, ученый:
Это первый раз, когда доказательства представлены в такой форме. Я думаю, что это четкая демонстрация того, что мы имеем дело с нечеловеческими образцами. Они не связаны ни с каким другим видом на нашем планете, это надо исследовать.
Маленький рост, большая голова, три пальца – основные приметы предполагаемых инопланетян. Кстати, отпечатки пальцев, как сообщил уфолог, представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у человека.