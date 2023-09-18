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«Мы не одиноки во Вселенной». Мумии инопланетян показали мексиканские учёные

18 сентября 2023 09:36
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Новости Мексики. В Мексике показали мумии инопланетян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные специалисты уже представили находки парламентариям. Мексиканские законодатели заслушали свидетельства о том, что «мы не одиноки» во Вселенной. Правда, некоторых скептиков убедить не удалось.

«Мы не одиноки во Вселенной». Мумии инопланетян показали мексиканские учёные-1

Хайме Мауссан, ученый:
Это первый раз, когда доказательства представлены в такой форме. Я думаю, что это четкая демонстрация того, что мы имеем дело с нечеловеческими образцами. Они не связаны ни с каким другим видом на нашем планете, это надо исследовать.

«Мы не одиноки во Вселенной». Мумии инопланетян показали мексиканские учёные-4

Маленький рост, большая голова, три пальца – основные приметы предполагаемых инопланетян. Кстати, отпечатки пальцев, как сообщил уфолог, представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у человека.

# Необычное # Марина Кишкурно # Новости Мексики # Фотофакт

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