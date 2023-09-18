«Мы не одиноки во Вселенной». Мумии инопланетян показали мексиканские учёные

Новости Мексики. В Мексике показали мумии инопланетян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные специалисты уже представили находки парламентариям. Мексиканские законодатели заслушали свидетельства о том, что «мы не одиноки» во Вселенной. Правда, некоторых скептиков убедить не удалось.

Хайме Мауссан, ученый:

Это первый раз, когда доказательства представлены в такой форме. Я думаю, что это четкая демонстрация того, что мы имеем дело с нечеловеческими образцами. Они не связаны ни с каким другим видом на нашем планете, это надо исследовать.