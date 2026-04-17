10 дней без войны – перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу минувшей ночью. Рассчитано оно на 10 дней с возможностью продления при согласии сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договоренность об этом была достигнута накануне при посредничестве США в ходе переговоров между ливанским президентом и премьер-министром Израиля.

При этом Израиль заявил, что перемирие не означает вывод войск из Ливана и он сохраняет за собой право на самооборону в случае угроз. Однако в то, что в конце концов страны смогут договориться о долгосрочном мире не верят ни израильтяне, ни ливанцы.

Это стало первым шагом к возможному мирному соглашению между странами. В нем подчеркивается, что Израиль и Ливан не находятся в состоянии войны и намерены вести диалог для достижения долгосрочного договора, включающего гарантии безопасности, границ и взаимного признания суверенитета. Бейрут взял на себя обязательство усилить контроль над своей территорией и ограничить деятельность «Хезболлы».

– Я всецело поддерживаю прекращение огня. Я рад вернуться к нормальной жизни. Но в то же время я не очень верю, что такая террористическая организация, как «Хезболла», действительно будет соблюдать правила прекращения огня, как мы уже много раз видели. Конечно, я надеюсь, я верю в людей, и надеюсь, что перемирие сохранится, потому что мы хотим жить здесь мирно.

– Я не думаю, что это перемирие увенчается успехом, потому что «Хезболла» никогда не сдаст оружие. И потом для Израиля юг Ливана – это их Галилея. Они могут какое-то время говорить, что это перемирие, пусть даже о нем договорятся на 10 дней или даже на год. Но через десять или пять лет война возобновится.

Отметим, что война в Иране перекинулась на Ливан, когда второго марта «Хезболла» в знак солидарности с Тегераном нанесла ракетные удары по Израилю, что вызвало жесткую реакцию Тель-Авива. Подразделения ЦАХАЛ вошли в южные районы Ливана и объявил о своем намерении оккупировать их.