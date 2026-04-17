Индонезия готовится к сезону лесных пожаров и смога, который в 2026 году может оказаться особенно тяжелым из-за возвращения Эль-Ниньо. В провинции Западный Калимантан прошли масштабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция, военные и спасатели отрабатывали действия в условиях одновременных возгораний на торфяниках. На плацу – мотопомпы, беспилотники, переносные резервуары с водой и техника для работы в труднодоступной местности. Власти предупреждают: засуха будет глубже, а риски – выше, чем в предыдущие годы.

Нурул Инда Хоруниса, волонтер индонезийского Красного Креста:

Главные препятствия – дым и вода. Людям трудно дышать, особенно на торфяниках: чем больше поливаешь, тем больше поднимается дыма. А ближайший источник воды может быть в пятистах метрах от очага. Когда пожар в центре поля, эта дистанция усложняет все.

Дэниел Синьор, представитель регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий:

У нас всего один-два водовоза, у провинции еще два. В идеале каждому очагу нужен свой резервуар, но в одном районе может возникать до десяти очагов в день. У нас просто нет достаточных ресурсов.