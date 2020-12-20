Посмотреть на диких зверей и отдохнуть от работы. Как белоруска возрождает вымершую деревню на берегу Березины?

Новости Беларуси. Сейчас отправимся на охоту. С 1 января в Беларуси новые правила: снижаются возрастные рамки на получение удостоверения на этот вид деятельности – с 18 до 16 лет. А вот охотиться на лося с приходом теплой зимы теперь можно будет не только весь декабрь, но и январь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





Однако охота – это еще о бережном отношении к лесным обитателям. В Гродненской и Брестской областях с начала нового года запретят отстрел глухарей Майера. Кстати, в нашей стране этих птиц впервые научились выхаживать в естественных условиях в Налибокской пуще. В этом году на свет здесь уже появилось больше 20 птенцов.

Петрович, мы к тебе пришли. Пой!





За пять лет воплотила мечту в жизнь. Светлана и не думает останавливаться на достигнутом. Белоруска возрождает вымершую деревню. Здесь у нее личное подсобное хозяйство и полная усадьба гостей на берегу Березины. Кто приезжает на диких зверей посмотреть, кто пишет картины.





Светлана Линевич, хозяйка усадьбы:

Всегда надо относиться, когда люди приезжают, с большой душой. Потому что надо любить свою работу, чтобы работать с большой душой. Привлекает природа в первую очередь, тишина здесь, у нас река, рыбаки, охота, ягоды, грибы. Если люди хотят от своей суеты, от работы отдохнуть, приезжают на неделю, на две недели с детьми отдыхать. Бабушки с внуками приезжают.





Какой бы каждый из нас не выбрал берег, мы всегда будем тянуться к местам, где родились, встали на ноги и получили путевку в большую жизнь. И когда возвращаемся на свою малую родину, равносильно как и в лес, всегда важно помнить, кто гость, а кто хозяин. Ведь коренные жители леса не любят, как и мы, чтобы их тревожили. И что немаловажно, за время съемок никто не пострадал.