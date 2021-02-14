Зимой спрос меньше, но летом катаются ежечасно. Рассказываем про конеферму, где занимаются иппотерапией и спортивной ездой

Новости Беларуси. Какие возможности предлагает Беларусь для белорусов и иностранных туристов? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Отправимся на конеферму. Для нас уже готовят лошадь. В планах – покататься верхом. В этом нам помогает Виктория вместе с прекрасным представителем англо-тракененской породы.





– Как зовут нашу лошадку?

– Аргон.

– Это самец?

– Это мерин.

– А что значит мерин?

– Это значит кастрированный жеребец.

– Понял, лучше бы не спрашивал.





На лошадях катают и взрослых, и детей – к их услугам пони и ослики. Конечно, зимой спрос поменьше. Зато летом лошадки заняты ежечасно. Для разных наездников есть соответствующие условия. Для меня, к примеру, здесь этот постамент, помогающий оседлать Аргона.





– Полдела сделано, мне кажется. К лошади нужно привыкать, это такие чувствительные существа, как люди, да?

– Конечно. Если у вас нет взаимопонимания, он будет делать все, что хочет.

– То есть он сейчас идет хорошо только потому, что вы его ведете?

– Я не веду его.

– Но вы рядом.

– Да, он просто идет рядом.

– Если бы не было вас, поскакал бы в прерии.

– Нет, конечно. Смотрите, я встала, и он остановился.

– То есть я не владею ситуацией никак.





Здесь работают и с детьми, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Иппотерапия, конные прогулки, спортивная езда. Каждый найдет себе занятие. И лошадь. Мы, например, катались на мерине, у которого большое спортивное будущее.





– Ему восемь лет скоро будет.

– Это достаточно много?

– Нет. Он молодой. Как раз готовый, чтобы выйти в спорт. Сейчас он тренируется, его накачивают. Он очень быстро бегает, хорошо прыгает, очень послушный. А еще он умеет просить. Вася, попроси.