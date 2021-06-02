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Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае

02 июня 2021 09:43
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Созвездие костелов, ожерелье Сорочанских озер, бескрайняя пастораль. Просто вбейте в навигатор Островецкий край и «улетайте» через рапсовые поля на летние выходные. Познать Беларусь вам помогут местные лесничии. Зелеными стежками они уведут в старинную панскую усадьбу. Двор Древеники известен еще с 1526 года. Здесь жили бояре, писари, лекари. Последними же владельцами были Альбеки. Усадьбу конца XIX века превратили в колоритный домик охотника и встречают гостей.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-1

Виктор Урбанович, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Островецкого лесхоза:
Охотники приезжают, останавливаются, ночуют здесь и просто люди, которые уезжают из города, чтобы подышать свежим воздухом. Интерьер нашего охотничьего домика в стиле охоты, и есть чучела. Сделали, чтобы можно было познакомить наших школьников, детей, туристов. Рассказываем, что не надо убегать, если будет кабан или волк. Просто спокойно стоять и не убегать от них. В глаза не смотреть. В природе зверь агрессивным становится, когда видит для себя опасность, и мамы защищают свое потомство.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-4

Возле охотничьей избушки сохранились погреб и ледовня, по-нашему холодильник. Можно спуститься в глубину веков, испить холодного березового сока, отведать смачных колдунов и цеппелин.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-7

А затем с новыми силами пострелять в тире или из лука и отправиться на экотропу, которая стала любимой пристанью для птиц. Релакс под хор пернатых, серебряный карась в родниковом пруду и банька по-черному гарантированы.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-10

Виктор Урбанович:
Пьянеют от нашего воздуха. Прилетает каждую весну филин рано утром и поздно вечером и так интересно ухает. Голубь-вяхирь водится, цапли прилетают в пруд, и белая, и обыкновенная.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-13

У нас охотничий вольер. Животные бывают больные, немножко какие-то ущербные для природы, которые сами уже и даже с нашей помощью не выживут, мы их просто изымаем оттуда. Самое ценное – есть трофейщики. Буквально вчера испанцы уехали, они добыли 6 косуль, и все с рогами.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-16

Продолжение следует в вольерах в 220 га. Здесь нашли приют пятнистые и благородные олени, муфлоны, лани европейские. Кстати, последние во времена ВКЛ ценились не меньше зубров. С островецкого ранчо зверушки разъезжаются в заповедники и зоопарки по всей Беларуси. В каждой секции для копытных высаживают кормовые поля и балуют вкусняшками. Для лани топ – конский каштан. Одним словом, в сафари-тур с пустыми руками не отправляйтесь.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-19

Анастасия Макеева, корреспондент:
Каждый турист так может покормить или не каждый?

Михаил Ермольчик, смотритель вольеров Островецкого лесхоза:
Да, конечно. Они уже привыкли, они ручные. Это самочка и самец. Здесь очень много бывает школьников. Остальные дикие, их покормить никак не удается. Любят они все мучные изделия.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-22

Анастасия Макеева:
А морковку, яблоко?

Михаил Ермольчик:
И морковку, и яблоки любят. Они выглядят неплохо, да?

Анастасия Макеева:
Очень хорошо. В какое время лучше всего к вам приезжать?

Михаил Ермольчик:
Если хотите увидеть оленя пятнистого, благородного, лучше приезжать зимой, когда мы их подкармливаем в основном зерном, сеном, корнеплодами, тогда да, а летом их нельзя увидеть: олени очень скрытные.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-25

Для удачной фотоохоты оборудовали вышки и площадки у вольеров. Волшебные кадры подарит и дружелюбная Машка. Она рада новым друзьям и, как и все девочки, обожает сладкое. Жменька фруктовых леденцов не будет лишней.

Михаил Ермольчик:
Она попала из Солы, есть такая деревня в Сморгонском районе. Одна хозяйка нашла теленка в лесу, мы забрали, и она у нас уже третий год. Может, скоро будет теленочек.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-28

В планах поселить рядом с бэмби фазанов, павлинов и другую экзотику. Чтобы каждый белорус мог перенестись в джунгли. Лесную сказку подарят и резные фигуры.

Прилетает каждую весну филин и так интересно ухает. Почему стоит побывать в домике охотника в Островецком крае-31

Виктор Урбанович:
Это наш лесовичок, который приносит удачу охотникам. И даже не только охотничьи, но и другие желания можно загадать.

# Туризм # Туризм # Виктор Урбанович # Анастасия Макеева # Михаил Ермольчик # Фотофакт # Места отдыха

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