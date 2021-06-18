Прокуратура Франции потребовала приговорить Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы

Новости Франции. Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, политику еще грозит штраф в размере почти 4 тысячи евро. По версии обвинения, Саркози потратил на предвыборную кампанию больше, чем позволяют законы. Сумма не может превышать 22,5 миллиона евро. Прокуроры говорят о 42 миллионах.