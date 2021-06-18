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Прокуратура Франции потребовала приговорить Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы

18 июня 2021 10:02
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Новости Франции. Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура Франции потребовала приговорить Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы-1

Кроме того, политику еще грозит штраф в размере почти 4 тысячи евро. По версии обвинения, Саркози потратил на предвыборную кампанию больше, чем позволяют законы. Сумма не может превышать 22,5 миллиона евро. Прокуроры говорят о 42 миллионах.

Прокуратура Франции потребовала приговорить Николя Саркози к шести месяцам тюрьмы-4

Для сокрытия такого превышения избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета. Вместе с экс-президентом на скамье подсудимых еще 13 человек. Сам Николя Саркози все обвинения отрицает. Вердикт будет вынесен в ближайшие месяцы.

# Коррупция # Николя Саркози # Фотофакт

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