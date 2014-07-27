Визы, транспорт, перевозчик - что нужно знать, когда едешь за границу на автобусе?

Новости Беларуси. МИД Беларуси существенно помог с урегулированием проблемы истекших виз белорусских детей, возвращавшихся с отдыха.

На неделе учащиеся минской спортивной школы по плаванию, чей обратный путь из Болгарии значительно затянулся из-за дорожного инцидента и других экстремальных событий, вернулись домой. В дороге водителю стало плохо, автобус снесло на обочину. А потом выяснилось, что и визы у некоторых ребят истекли.

Корреспондент программы «Неделя» на СТВ Алексей Мартиненок провел расследование, чтобы расставить все точки над «и». А также, чтобы выяснить, в каких еще случаях дальняя поездка на автобусе может запомнится надолго со знаком минус.

Середина лета и разгар сезона отпусков — время, когда хочется отдохнуть. И без проблем. Говорят, море плохим не бывает. А вот дорога к нему... Почему-то именно белорусские туристы часто сталкиваются с ситуацией, когда «хороший автобус уехал без нас», остался вот такой.

Светлана Угольник:

Когда брала путевки, я у нее спросила, комфортабельный ли автобус, какие условия. Она сказала, что очень хорошие! Но там и телевизоры не работали - они были подвешенные, скотчем перемотанные.

Поездка на юга запомнилась надолго. Автобус был хоть и двухэтажным, но от этого английского спокойствия пассажирам не прибавилось.

Светлана Угольник:

Когда сидели на втором этаже, казалось что этими ветками стекло разобьется. Потому что дорога узкая. Ночью женщине стало плохо оттого, что у них там горело в автобусе. Кондиционеры не работали. Мы спустились сказать, чтобы остановились. Женщину эту откачивали. Вывели ее из автобуса. Она там угорела практически.

Список претензий от Светланы и компании отдыхающих в адрес компании-перевозчика вполне тянет на судебное разбирательство. Даже в Министерстве спорта и туризма это подтвердили. Правда сами туристы решили, что нервы дороже, и не дали делу хода. Забыли как страшный сон. А вот чиновникам сейчас уж точно не до сна: подобные жалобы поступают практически каждую неделю.

Вадим Кармазин, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Примерно 60 жалоб уже поступило в министерство по организации отдыха. Около 35% — это жалобы на транспортную составляющую: качество автобуса, его поломки, отсутствие кондиционера. Так что проблема существует.

В кодексе безопасности любой уважающей себя транспортной компании всего два пункта — исправный автобус и хороший водитель. Больше ничего не требуется. Только форс-мажоры никто не отменял.

Роман Мисник, директор транспортной компании:

Да, были у нас моменты, когда во время движения взрывалось колесо. Это предусмотреть невозможно. Своевременное техническое обслуживание - это основной критерий.

Валерий уже 40 лет возит людей по всему континенту. Расстояние в 2,5 тысячи километров в одну сторону — обычное дело. Начинал он свои путешествия, как и все советские туристы, еще на таких, теперь уже раритетах. Новая «ласточка» по сравнению с ними — почти космический корабль.

Валерий Шаповалов, водитель автобуса:

Работаю я на нем относительно недавно - год. Но тоже побывал на этом автобусе везде - и в Скандинавии, и в Европе.

Даже в таком современном автобусе есть устаревшие элементы. В Европе запретили второму водителю отдыхать во время движения. Поэтому новые машины уже не оборудуют спальными местами.

Вместе с Валерием мы решили отправиться в одну из самых коротких поездок в его карьере. Сегодня в путевом листе — экскурсия по вечернему Минску. На фоне рассказов об истории столицы Валерий ведет и автобус, и свой рассказ. Из «золотой коллекции» история о том, как вез футбольных болельщиков в Люксембург. На территории Польши прямо в салоне завязалась драка, в которой не принимал участие разве что водитель...

Валерий Шаповалов, водитель автобуса:

Мы остановились, открыли двери. Они вышли, подрались между собой. Приехала полиция, немножко их успокоила. И поехали дальше.

Человеческий фактор играет в таких дальних поездках большую роль. Это касается и водителя, и пассажиров. История последних дней никого не могла оставить равнодушным. Автобус с белорусскими детьми попал в аварию в Болгарии. У водителя случился инсульт прямо во время движения. Машина, в которой находилось около сотни детей, съехала в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Артем Зайкин:

Я играл в планшет. Я почувствовал, что мы трясемся, подумал, что едем по гравию, а потом, когда автобус наклонился – подумал, что мы повернули.

Артем Томук:

Я спал, ничего не чувствовал. Когда проснулся, мы были под небольшим наклоном. Потом приехала полиция, МЧС. Доставали нас через багажное отделение. И потом мы вылезли.

Позже выяснилось, что у 84 из 100 пассажиров визы закончились еще за несколько дней до отъезда. Для того, чтобы люди вернулись в Беларусь, пришлось подключаться Министерству иностранных дел. Специалисты сразу отметили безответственность турфирмы, которая должна была самостоятельно и заранее решить такие вопросы.

Игорь Фисенко, начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Нашим консулам в Софии, в Бухаресте и Будапеште пришлось срочно связываться с представителями стран-пребывания для того, чтобы обеспечить транзитный проезд этой группе детей, чтобы они смогли попасть домой.

Вот он, человеческий фактор во всей красе. Но вернемся к техническому.

Алексей Мартиненок, СТВ:

За тем, чтобы пассажиры отправились действительно в добрый путь, следит транспортная инспекция. Посты на выездах из города начинают работают рано утром, когда большинство автобусов берут курс на дальние страны.

С начала года благодаря таким постам 6 компаний лишились лицензий на международные перевозки пассажиров. И первый попавшийся автобус подтвердил, что многочисленные претензии пассажиров — не пустой звук. Из того, что видно сразу: сломанные подлокотники и сиденья, внешний вид салона... кстати, в правилах дорожного движения прописан и такой эстетический пункт.

Николай Старовойтов, ведущий специалист транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

(То есть на трассу выходить нельзя, когда в таком состоянии автобус?) Конечно. Перевозка пассажиров же. Кресла вот не работают тоже, видите?

В страховом свидетельстве нет отметки об оплате. Это уже грубое нарушение.

Николай Старовойтов, ведущий специалист транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Должно быть уплачено до 24.06.14 года. ( А это грубое нарушение считается?) Да, это считается. Страховка отсутствует. Сейчас еще посмотрим работает ли у него спидометр.

Квитанцию об оплате страховки все-таки предоставили. Ее привез лично директор компании. А салон...

Водитель автобуса:

Салон это салон. А технически то он исправен!

В ответ на это через минуту инспектор нашел, а вернее не нашел крепления на одном из колес.

Водитель говорит, что рабочие, которых он возит на объект, на такие условия не жалуются. Да и вообще, как раз ехал на ремонт.

Водитель автобуса:

Пока не жаловались. Я даже не уверен, давно ли эти сиденья поломаны. Может и сейчас поломали. Потому что мое сиденье впереди.

Ладно рабочие на объект, но когда что-то подобное перевозчик подает для поездки за границу — это уже повод для беспокойства. И большой вопрос, дадут ли вообще эту границу пересечь.

Вадим Кармазин, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Если во всем мире превалирует авиатранспорт, более половины перевозок осуществляется, то в Беларуси пока мы видим картину, что пользуются более бюджетным транспортом — автобусами. Вместе с тем, есть один недостаток у автобусов, которые используются в Республике Беларусь — срок их службы. Зачастую они уже по 10-15 лет используются.

Для того, чтобы хоть как-то обезопасить себя от неприятностей в поездке, надо до ее начала узнать как можно больше о перевозчике. Ведь даже фирма с именем может просто арендовать автобус у любой организации. Там и должны по первому требованию рассказать, какой срок службы автобуса, когда пройден техосмотр, работает ли кондиционер. Не лишней будет и страховка от несчастного случая. Вот тогда — в путь.