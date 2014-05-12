Впечатления гражданина Казахстана о Минске и минчанах во время Чемпионата мира по хоккею

Новости Минска. В какой стране за год температура воздуха может колебаться от -45 до +35 градусов? Казахстан. И, чтобы рассказать, что еще есть удивительного в этой стране и сравнить ее с Беларусью, к нам приехал улыбчивый казахский парень Даурен Омаров.

Даурен Омаров, турист (Казахстан):

В Беларуси я не первый раз, уже во второй. 2 года подряд я тут у вас. В том году я был у вас 3 месяца, в этом году я прилетел апреле, у меня здесь живет друг, я у него в гостях.

Первое, что поразило Даурена, это белорусские деньги. Говорит, что после посещения банка он почувствовал себя миллионером. А еще Даурен приятно удивлен белорусами. Он утверждает, что нигде не встречал столько улыбок от незнакомцев.

Даурен Омаров, турист (Казахстан):

Общительный народ очень, потому что на кого бы я ни посмотрел, всегда я встречаю взаимопонимание, если я улыбаюсь, человек мне тоже в ответ улыбается. А это мало где встречается. Люди хорошие, отзывчивые. Был такой случай, когда я решил прогуляться. Когда я шел, встретил парня с девушкой, спросил, где находится отель, и он, знаете, что сделал? Он оставил свою девушку, прошел со мной один перекресток и показал, где находится отель. А до этого я встречал парня, он не знал, где он находится, но он достал карту и показал, где мы находимся. Очень приятные люди мне попадались!

Больше всего Даурену нравится проводить время в парках. Наш герой с восторгом рассматривает скульптуры и памятники и отмечает, что его родина не может похвастаться таким количеством бронзовых произведений искусства.

Даурен Омаров, турист (Казахстан):

Я обратил внимание, что у вас поставили памятник первому международному лауреату Нобелевской премии Анри Дюнану.

Минск - впечатляющий город! Архитектура, скверы, парки, очень приятно!

Самое главное, по мнению нашего героя, это культурное развитие Беларуси. Такого количества музеев, театров и выставок в его родном городе никогда не было, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Даурен Омаров, турист (Казахстан):

Я впечатлен, что это все не показное. Был у вас в Национальном музее, вы не представляете себе, как много людей у вас там гуляет! И это радует, и приятно, что построены здания, построены театры, музеи, и они общедоступны. И цены смешные, то есть недорого. Культурно, приятно!

Ваш оперный театр впечатляет своим размахом, своим парком. Вот, посмотрите! Люди гуляют, аж глаз радуется! Дети гуляют, пары гуляют, красота!