Деревня Белица: здесь сохранился дом Трубецких, в котором теперь живут обычные люди

Деревня Белица. Находится деревня в Лидском районе, Гродненской области, бывшее ВКЛ, теперь — Республика Беларусь. В 16 веке в ВКЛ были 3 Белицы. Одна Белица на Витебщине, вторая но Гомельщине, а третья здесь, под Лидой.

О происхождении названия деревни существует много версий. Местные жители придерживаются своей версии. Они говорят, что деревня имеет такое название от слова «белый», что означает светлый, чистый, вольный.

В Белице когда-то стоял замок. В 1377 году бауманский контур (крестоносцы) собрал войско из 600 человек, подошли к замку и начали его штурм, но захватили замок они или нет, историки ничего не знают. А 1377 год и стал первым упоминанием про эту деревню.

Второе упоминание про Белицу относится к 1486 году. На то время Белица была волостным центром (Белицкой волости). Собственность эта была белорусских князей. Тогда под конец 15 века Белица получила статус местечка.

В 1501 году князь Александр в грамоте, которую написал епископу Альберту Табору, упоминал белицкую парафию. Это означает, что уже на то время в деревне был парафиальный костел. Историки говорят, что первый костел здесь появился где-то в 1430-е годы.

Костел в центре деревни построили в 21 веке. Католическая вера в деревне усиливается. Этот костел построен в современном романском стиле. Освятили его в честь святого Юрия.

На месте современной школы в деревне когда-то стоял костел. Возможно, что самый первый костел тоже был построен на месте школы. Последний костел на этом месте был разобран в 1970 годах во времена СССР. А вокруг костела было раньше старинное кладбище. Когда костел разобрали, под ним нашли шляхетские захоронения. В одном из гробов нашли шляхетскую саблю. К сожалению, сегодня никто не знает, где теперь эта сабля. Она бы, конечно, украсила школьный краеведческий музей.

В 1557 году князь и король Жигимонт Август местечко Белица подарил в вечное пользование своему товарищу Николаю Радзивиллу (по кличке Рыжий). При Радзивиллах в деревне, можно сказать, был золотой век. Николай Радзивилл основал кальвинский сбор, а при нем и кальвинскую школу. Министром кальвинского сбора в Белице был Лукаш Беднарский, у него была лучшая библиотека во всем ВКЛ. И на протяжении 80 лет в Белице собирались кальвинские сеноты. В деревню съезжались кальвинисты со всего мира, благодаря им Белица стала известна во всей Европе.

Радзивиллы над Неманом построили себе резиденцию. Когда в начале 17 века Радзивиллы пригласили Тамоша Маковского, чтобы тот создал карту ВКЛ, то он побывал у Радзивиллов в Белице, и нанес Белицу на карту ВКЛ. А в деревню он попал по речке Неман, на берегут которой и располагается деревня.

В начале 17 века Белица была большим местечком. В 1627 году в Белице было 6 улиц. Например, в Лиде на то время было только 4 улицы. В деревне было 230 сельских хозяйств. На то время здесь проживало около 2000 жителей. В деревне проводились кирмаши, вокруг стояли магазины, корчмы. К слову, в Белице (на улице Виленская) сохранилась старинная корчма. Правда, она не 17 века, она была построена где-то в 20 веке.

В начале 17 века в деревне проживали мастера 16 специальностей. Здесь, чтобы что-нибудь пошить, сделать, смастерить, никуда не надо было ехать. Народ в деревне жил состоятельный, разумный, талантливый, жил припеваючи. Но все было уничтожено во время 13-летней войны с Московским государством.

Когда Радзивиллы с протестантства перешли в католицизм, то протестантов попросили уехать из деревни. Их место заняли монахи-доминиканцы. В деревне был монастырь доминиканский. Был построен новый деревянный костел. Но после шляхетского восстания 1831 года, монастырь доминиканский был закрыт из-за поддержки восставших. Позже и костел был передан православным верующим. В Белице была создана уже православная парафия. Католики, оставшись без храма, на окраине Белицы построили небольшую католическую часовню, но до наших дней она не сохранилась, на ее месте сейчас стоит новая часовня.

В Белице сохранился дом Трубецких, которым тогда принадлежала деревня. Еще перед Второй мировой войной, перед приходом в деревню большевиков, успели продать местным жителям. В доме и сегодня живут люди из Белицы. Возле дома сохранились хозяйственные строения, некоторые их называют строениями Трубецких, но эти здания в деревне остались от войсковой части, которая стояла рядом с деревней и охраняла мост через Неман.

В самом начале 20 века местечко Белица было самым большим в Лидском павете. Местечко было центром волости. В местечке было и волостное управление, больницы, народное училище, здесь жили стражник, урядник. Перед Первой мировой войной (1914 году) здесь даже было открыто почтово-телеграфное отделение. В 1921 году Белица была присоединена к Польше. В то время в Белице проживало 1,5 тыс. жителей. В польское время белица была центром Гмины. Тогда здание костела, в котором находилась Свято-Духовская православная церковь вернули снова католикам — православные верующие остались без храма.

В 1928 году на окраине Белицы была построена православная церковь, которая сохранилась до сегодняшнего дня. Церковь освящена в честь Воздвижения креста Господня.

В Белице жили христиане, мусульмане и иудеи. Кроме церкви и костела была еще и синагога, но до наших дней она не сохранилась. Мечети в деревне не было. Перед Второй мировой войной в Белице проживало 2100 жителей. Евреев в Белице фашисты расстреляли, а кто выжил, в деревню не вернулись. Сегодня про евреев напоминает только старинное еврейское кладбище.