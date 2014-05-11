Деревня Гудевичи (Мостовский район, Гродненская область, Республика Беларусь)

Деревня Гудевичи. Находится деревня в Мостовском районе, Гродненской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В 1852 году начали строить каменную новую церковь (рядом со старой деревянной). Церковь освятили в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Эта церковь в военное время не закрывалась. Попытка была, но вся местная молодежь вышла и стала перед церковью, сказали, что мы не за себя здесь стоим, а за своих родителей. Всех тогда арестовали, завезли в Мосты, назавтра, говорят, выпустили. Эта церковь действует и сегодня. В польское время (в 1938 году) в этой церкви священником служил Виталий Железнякович, службы он вел исключительно на белорусском языке. После Второй мировой войны, сюда приехало НКВД, сначала они арестовали сына священника, а позже арестовали и самого священника и осудили его на 25 лет сталинских лагерей. Когда умер Сталин, людей стали выпускать на волю. Выпустили и Виталия Железняковича, но ему было запрещено жить на Родине. Он был вынужден оставить Беларусь и выехать в Россию.

Павел Францевич Миклошевич (ему раньше принадлежали Гудзевичи) был хорошим хозяином и набожным человеком. В 1908 году в деревне он поставил памятник, на котором было написано: Господи, заступи и спаси нас и наши земли от града и всех напастей. В советское время атеисты убрали этот памятник, но люди снова поставили его на место, его опять ночью пришли и убрали атеисты, оттянули в сторону. Местные жители тогда спрятали его у себя и только в 1990-х годах этот памятник снова поставили в Гудевичах. Этот памятник стоит в деревне как доказательство тому, что тьме свет не победить никогда.

Про Гудевичи знают благодаря гудевичскому литературно-краеведческому музею, который был создан еще в 1965 году. Основателем его является Алесь Николаевич Белакоз. В музее находится более 16 000 экспонатов.