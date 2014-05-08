Минск глазами француза. Что парижанин думает о Чемпионате мира по хоккею 2014?

Новости Минска. Знакомьтесь: это Робин из Франции. Он приехал в Беларусь, чтобы изучать актерское мастерство по системе Станиславского. И настолько вдохновился красотами Минска, что решил здесь остаться на целый год!

Робин Эвёраэрт, турист (Франция):

Первый раз, когда я сюда приехал на автобусе, была ночь. И когда я первый раз увидел площадь Независимости, она была освещена так ярко, что я вздохнул и сказал: «Wow!»

Первое впечатление на Робина произвела площадь Независимости: пространство, типичное для белорусских улиц, очень отличается от тесных французских переулков.

Робин Эвёраэрт, турист (Франция):

Мы в первый раз были в Беларуси, и еще не знали, что повсюду в Минске есть такие места, где можно вздохнуть широко. Во Франции все намного уже, теснее. А здесь мы удивлялись такому простору.

Любимые места для прогулок нашего героя – проспект Независимости. Робин отмечает, что в нашей столице много парков и зеленых насаждений.

Робин Эвёраэрт, турист (Франция):

По сравнению с Францией, Минск и Беларусь в целом очень отличаются. Сельская местность, деревни, очень похожи. Когда мы путешествовали на поезде, это заметно, что можно найти общие пейзажи, французские и белорусские. Но в городе есть очень большие различия, Минск намного шире и свободнее, а еще - больше зелени. Не так, как в Париже и во Франции в целом.

Что касается архитектуры Минска, могу сказать, что меня поражает размах. Потому что есть очень много мест, мне нравится гулять по Минску, можно вдохнуть полной грудью. Не так много людей на улицах, по сравнению с Парижем, где очень много туристов, где чувствуешь себя тесно. Я могу сказать, что в Париже я задыхаюсь. Если сравнивать Париж и Минск, то мне приятнее в Минске, чем в Париже.

Но самым главным достоинством нашей страны Робин считает самих белорусов! Гостеприимство и доброта – качества, которые покорили сердце нашего героя.

Робин Эвёраэрт, турист (Франция):

Они интересуются другими. Во всяком случае, я говорю о тех, с кем я познакомился и с кем мне посчастливилось встретиться. Во Франции люди привыкли к иностранцам, они не обращают на них внимания, это обычное дело. А здесь люди, как только люди слышат иностранный язык, обращают внимание, обращаются к тебе, разговаривают. И потом, где бы мы ни находились, в баре, ресторане, городе, - люди сразу начинают разговор и приглашают присоединиться к компании. А еще белорусы очень уважительны к другим. Тяжело описать словами, но я бы сказал, что белорусы не всегда экстраверты, они не сразу открываются. Но если познакомиться ближе, они открываются с такой стороны, что хочется знакомиться все ближе и ближе.

О главном спортивном событии года в Беларуси Робин отзывается с восторгом! И хотя наш француз вовсе не поклонник хоккея, на игру все же пойдет. Правда, болеть будет не за команду своей родной страны, сообщили в программе "Утро. Студия хорошего настроения" на СТВ.

Робин Эвёраэрт, турист (Франция):

Я буду болеть за 2 команды, во-первых, за команду Канады, потому что моя сестра сейчас живет в Канаде, и для них это национальный вид спорта. А также мне бы хотелось, чтобы победила команда Беларуси: это было бы большим достижением для страны.