Зеленский заявил, что Киев хочет достичь мира через силу

По словам президента Украины Владимира Зеленского, без «мира через силу» конфликт на территории Украины не сможет закончиться. Об этом пишет РИА Новости.

Данную точку зрения выразил Зеленский в беседе с американским журналистом Беном Шапиро. Украинский лидер таким образом прокомментировал сказанное Шапиро о том, что Дональд Трамп в итоге придет к решению на основе «мира через силу», а при обходе заявленных мер боевые действия продолжаться. «Это правда», – отметил украинский политик.