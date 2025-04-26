Прямой эфир

Зеленский заявил, что Киев хочет достичь мира через силу

26 апреля 2025 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зеленский заявил, что Киев хочет достичь мира через силу-0

Фото: Pinterest

По словам президента Украины Владимира Зеленского, без «мира через силу» конфликт на территории Украины не сможет закончиться. Об этом пишет РИА Новости.

Данную точку зрения выразил Зеленский в беседе с американским журналистом Беном Шапиро. Украинский лидер таким образом прокомментировал сказанное Шапиро о том, что Дональд Трамп в итоге придет к решению на основе «мира через силу», а при обходе заявленных мер боевые действия продолжаться. «Это правда», – отметил украинский политик.

# Дональд Трамп # Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: Франция сигнализирует РФ, что хочет решать проблемы
26 апреля 2025 07:52

Лавров: Франция сигнализирует РФ, что хочет решать проблемы

В Ватикане 26 апреля пройдёт церемония похорон Папы Римского Франциска
26 апреля 2025 07:51

В Ватикане 26 апреля пройдёт церемония похорон Папы Римского Франциска

Зеленский знает, что Крым останется в составе России – Трамп
26 апреля 2025 06:26

Зеленский знает, что Крым останется в составе России – Трамп