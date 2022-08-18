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Более 100 туристических маршрутов организовано в Минске

18 августа 2022 15:02
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Новости Беларуси. В столице разработано более сотни туристических маршрутов. Среди них немало экскурсий, посвященных военно-патриотической тематике, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 100 туристических маршрутов организовано в Минске-1

В рамках Года исторической памяти уже существующие маршруты продолжают развиваться. Они дополнены новыми остановочными пунктами и интересными локациями. А экскурсоводы готовы рассказать еще больше фактов о событиях Великой Отечественной войны. Активно ведется и благоустройство мемориалов. Так, в Масюковщине на месте бывшего концлагеря «Шталаг-352» планируют создать сквер, где установят информационные стенды и адаптируют маршрут под велоэкскурсии.

Более 100 туристических маршрутов организовано в Минске-4

Дмитрий Морозов, доцент кафедры международного туризма БГУ:
По 352-му «Шталагу» сейчас запущена виртуальная история. Это действительно очень хороший пилотный проект, который хотелось бы имплементировать и в других локациях. Это сайт stalag352.by, где можно пройти виртуальную экскурсию, без гида посмотреть на то, что сохранилось, узнать, услышать истории, записанные как очевидцами событий, так и профессиональными актерами по воспоминаниям военнопленных. Это действительно очень интересный проект, который еще и дополнен аудиогидом.

Более 100 туристических маршрутов организовано в Минске-7

Уже в начале учебного года здесь ждут экскурсионные группы школьников. Всю информацию о туристических маршрутах Минска можно найти на сайте Национального агентства по туризму.

# Год исторической памяти # Туризм # Дмитрий Морозов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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