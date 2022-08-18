«Активно развиваем туристический информационный центр». Белорусских туристов очень ждут в Москве

Увеличить туристический поток белорусов в Москву. Такую цель перед собой ставят профильные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И она вполне реальна. За первую половину 2022 года российскую столицу посетили в 3,5 раза больше белорусов, чем за такой же период предыдущего. Большая часть из них приезжает с целью делового или культурно-познавательного туризма. В Минске 18 августа организовали масштабное роуд-шоу, которое познакомило всех заинтересованных с туристическим потенциалом Москвы.

Специалисты предлагают не только традиционные маршруты через Красную площадь или Большой театр, но также водный туризм или фестивальную программу под каждый сезон года: рождественское путешествие, музыкальный и цветочный праздники. Кроме того, сегодня активно развивают маршруты по другим городам России. В этом путешествии, по словам специалистов, Москва может стать хорошим стартом. Подобное стало возможным благодаря развитию внутреннего туристического потока во время пандемии.

Анастасия Попова, руководитель дирекции выставочных отраслевых проектов Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы (Россия):

В Москве жизнь течет так, как текла всегда. В Москве очень безопасно, в Москве абсолютно легко и свободно можно гулять по вечерам, ночами. Кроме того, если вдруг что-то произошло, в Москве активно действует туристская полиция, которая поможет в разных вопросах: вы потеряли паспорт, вы заблудились. Сейчас абсолютно на всех точках центра Москвы есть туристская полиция, которая говорит на разных языках. Важно отметить, что Москва полностью покрыта зоной Wi-Fi, открыты все пространства – метро, парки – везде есть Wi-Fi, вы всегда можете соединиться. Более того, с 2019 года активно развиваем туристический информационный центр.

Большое внимание уделяют и образовательному туризму. Сегодня прорывным называют проект для старшеклассников и молодежи – «Открытый город». Он уже получил одобрение российской академии образования, а также был отмечен Евромонитором как инновационная практика в сфере образовательного туризма.