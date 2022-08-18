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«Активно развиваем туристический информационный центр». Белорусских туристов очень ждут в Москве

18 августа 2022 12:19
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Увеличить туристический поток белорусов в Москву. Такую цель перед собой ставят профильные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И она вполне реальна. За первую половину 2022 года российскую столицу посетили в 3,5 раза больше белорусов, чем за такой же период предыдущего. Большая часть из них приезжает с целью делового или культурно-познавательного туризма. В Минске 18 августа организовали масштабное роуд-шоу, которое познакомило всех заинтересованных с туристическим потенциалом Москвы.

«Активно развиваем туристический информационный центр». Белорусских туристов очень ждут в Москве-1

Специалисты предлагают не только традиционные маршруты через Красную площадь или Большой театр, но также водный туризм или фестивальную программу под каждый сезон года: рождественское путешествие, музыкальный и цветочный праздники. Кроме того, сегодня активно развивают маршруты по другим городам России. В этом путешествии, по словам специалистов, Москва может стать хорошим стартом. Подобное стало возможным благодаря развитию внутреннего туристического потока во время пандемии.

«Активно развиваем туристический информационный центр». Белорусских туристов очень ждут в Москве-4

Анастасия Попова, руководитель дирекции выставочных отраслевых проектов Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы (Россия):
В Москве жизнь течет так, как текла всегда. В Москве очень безопасно, в Москве абсолютно легко и свободно можно гулять по вечерам, ночами. Кроме того, если вдруг что-то произошло, в Москве активно действует туристская полиция, которая поможет в разных вопросах: вы потеряли паспорт, вы заблудились. Сейчас абсолютно на всех точках центра Москвы есть туристская полиция, которая говорит на разных языках. Важно отметить, что Москва полностью покрыта зоной Wi-Fi, открыты все пространства – метро, парки – везде есть Wi-Fi, вы всегда можете соединиться. Более того, с 2019 года активно развиваем туристический информационный центр.

Большое внимание уделяют и образовательному туризму. Сегодня прорывным называют проект для старшеклассников и молодежи – «Открытый город». Он уже получил одобрение российской академии образования, а также был отмечен Евромонитором как инновационная практика в сфере образовательного туризма.

«Активно развиваем туристический информационный центр». Белорусских туристов очень ждут в Москве-7

Константин Старостин, заместитель начальника управления по развитию образовательного туризма Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы (Россия):
Здесь речь идет не только про впечатления, но про конкретные знания, навыки, компетенции. То есть за одну поезду в Москву можно посетить разные площадки. Мы сотрудничаем с технопарками, с инновационными стартапами, с тематическими музеями. Посещая эти площадки, можно определиться со своим дальнейшим развитием и выстроить карьерную траекторию.

Напомним, роуд-шоу в Минске организовали впервые. Это новый формат мероприятий в этой отрасли.

# Туризм # Туризм # Анастасия Попова # Константин Старостин # Фотофакт

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