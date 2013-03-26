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Веломаршрут протяженностью более 200 км «Живая вода» появится в Могилевской области

26 марта 2013 05:55
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Новости Беларуси. «Живая вода». Веломаршрут протяженностью более 200 км появится в Могилевской области в рамках туристического проекта «Край животворных криниц». Главный акцент сделан на активном отдыхе, оздоровлении и паломническом туризме.

Маршрут пройдет в основном через восточную территорию региона. Среди наиболее интересных объектов – замчище в Радомле, Потемкинский дворец, Голубая криница и Быховский замок.

Примечательной будет и кулинарная составляющая маршрута. Это в основном белорусская национальная кухня. Гости смогут попробовать и крупник, и драники и медовуху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм

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