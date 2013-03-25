Британцы включили четыре достопримечательности Беларуси в список предложений для состоятельных туристов

Новости Беларуси. Британский сайт VeryFirstTo.com подготовил для туристов необычайно экстравагантное предложение: за два года посетить все 962 объекта из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассчитано путешествие на двоих и стоит ни много ни мало 990 000 фунтов стерлингов. СМИ уже окрестили этот турмаршрут самым дорогим в истории.

Британская компания предлагает посетить все 962 объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Неординарное путешествие рассчитано на двух состоятельных людей с большим количеством свободного времени. Наряду с легендарными Стоунхенджем, пирамидами в Гизе и Мачу-Пикчу состоятельные путешественники смогут посетить и четыре достопримечательности Беларуси.

Для того, чтобы отправиться в турне, необходимо быть как минимум миллиардером — стоимость кругосветного вояжа на двоих — более миллиона долларов. Все объекты из списка ЮНЕСКО британская компания предлагает увидеть за два года. Для экскурсии же по уникальным местам Беларуси туристам придется выделить несколько дней.

Марина Масташова, консультант департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Люди, которые ни разу не приезжали в Беларусь, - даже они знают об этих объектах, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Поэтому туристы, если есть возможность, стараются эти объекты посетить.

Четверку самых известных исторических объектов Беларуси отечественные турфирмы включают практически во все экскурсионные программы. Первый в рейтинге по посещаемости — Несвижский замок. За 2012 год архитектурно-культурный комплекс принял в два раза больше гостей, чем в 2011. Основная причина — завершение всех реставрационных работ. И теперь в Резиденции Радзивиллов появилось больше возможностей для отдыха.

Светлана Гаврилова, заместитель начальника управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Республики Беларусь:

В Несвижском дворце сегодня у нас выставочный зал, который является лучшим не только в республике, но и, наверное, в близлежащих музейных учреждениях наших соседей.

Сегодня и в Мирском замке созданы условия для приема гостей: от посещения ресторана или бани до проведения международных конференций. Беловежская пуща также наращивает свою привлекательность. Во многом благодаря многочисленным мероприятиям, которые проходят в поместье Деда Мороза. Свои лидирующие позиции не сдает и дуга Струве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Масташова:

Как очень интересный объект - такие в свое время размещались на территории 10 государств - дуга Струве, конечно, интересует особенно тех, кто прибывает на западную часть Беларуси.