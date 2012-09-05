В центре Бразилии появилась голова 14-летней девочки

Новости Бразилии. В рамках арт-фестиваля «Идеи для Рио» на пляже Ботафого в Рио-де-Жанейро установили 12-метровую скульптуру в виде головы. Работа «Видеть мои мечты» выполнена из смолы и мраморной крошки и представляет собой голову 14-летней девочки, которая закрыла глаза. Композиция будет находиться в Рио-де-Жанейро на протяжении двух месяцев.

Автор проекта – испанский скульптор и архитектор Жауме Пленса. Этой скульптурной композицией автор хотел напомнить всем туристам и жителям Рио, что мечты – это здорово.

К слову, Жауме Пленса известный в мире представитель жанра паблик-арт. Его работы украшают различные города Европы и Соединенных Штатов. В 2009 году Пленса создал 18-метровую женскую голову для города Сент Хеленс на северо-западе Англии. У скульптур Пленсы, несмотря на их общие мотивы (легкость, прозрачность и ажурность), разные текстуры. Как правило, работы испанца – либо геометрические фигуры, либо набор случайных элементов и форм.

Жауме отмечает, что все его скульптуры без исключения можно назвать автопортретами, только без бороды.

Жауме Пленса, испанский скульптор и архитектор:

Эти скульптуры – мой автопортрет, но без бороды. У скульптуры, как у любого произведения искусства, есть возможность проникать в высшие сферы, но вместе с тем она очень материальна, ее можно пощупать и потрогать. Я уверен, что в людях существует что-то, что может вырваться из-под контроля, возможно, это душа. Говоря о душе, я всегда помню о месте, где она существует, о теле, а скульптура, как и тело – дом для души.