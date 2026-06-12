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Правительство Беларуси приняло решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму

12 июня 2026 07:35
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Правительство усиливает потенциал Национального агентства по туризму. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Беларуси приняло решение об усилении потенциала Национального агентства по туризму-2

Согласно документу, «Центр международных связей» передается из ведения Минобразования в подчинение Нацагентства по туризму и меняет название на «Центр развития туризма и международных связей». Решение направлено на мощное продвижение белорусского турпродукта как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также на повышение экономической эффективности профильной деятельности.

# Туризм # Правительство Беларуси

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